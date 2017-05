Tweet on Twitter

L’institut islamique de Koky (Louga) ambitionne, avec l’accompagnement des autorités académiques, d’ouvrir un collège universitaire où ses bacheliers et ceux des autres établissements pourraient poursuivre leurs études supérieures a déclaré, mardi, le porte-parole du marabout, Serigne Fallou Lo.

Il a fait cette déclaration à l’occasion de l’inauguration par le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam d’un nouveau pavillon financé par l’Etat à hauteur de 139 millions de francs sur une superficie de plus de trois hectares.

Dans son allocution, le porte-parole du marabout a souligné les efforts faits par Serigne Amath Sakhir Lô, le fondateur de cette grande école coranique (daara) créée en 1939.

“Il a légué un héritage fait d’humilité et de don de soi pour sa communauté que les pensionnaires sortants perpétuent dans leur domaine d’activités”, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général des anciens pensionnaires du daara, Serigne Fallou Diop a aussi magnifié l’œuvre du saint homme qui, selon lui, “a inculqué certes le savoir mais aussi l’esprit de citoyenneté et du civisme hors du commun à ses disciples”.

“Il prenait en charge intégralement ses disciples et forgeait en eux le principe de servir sa communauté et non de se servir d’elle”, a encore dit M. Diop, saluant les actions multiples faites par des anciens du daara pour la pérennité de cet esprit de partage.

Le ministre Serigne Mbaye Thiam a souligné que le daara de Koky demeure une “référence” dans plusieurs domaines comme celui du projet de retour au royaume d’enfance instauré par le régime actuel pour inciter les anciens élèves à retourner à leur école d’origine pour la soutenir.

Il a promis de poursuivre l’accompagnement en faveur de cet établissement scolaire pour lui permettre de continuer à jouer son rôle.

D’ailleurs, pour satisfaire une partie des doléances soulevées sur place, il s’est engagé à doter l’école de matériels informatiques et sportifs.

