Le ministre des Affaires Etrangères était samedi dernier, dans sa ville natale de Dagana pour apporter son soutien aux candidats locaux de la coalition “Benno Bokk Yakaar” pour les législatives du 30 juillet prochain.

Mankeur Ndiaye était invité par les militants de l’Apr à la conférence religieuse qu’ils organisent durant le mois de Ramadan. Le chef de la diplomatie sénégalaise, rapportent nos sources, a profité de l’opportunité pour appeler à l’unité, à la solidarité et au respect des choix opérés par le président Macky Sall pour les investitures.

Les candidats de “Benno” dans le département de Dagana sont le maire de Richard-Toll, Dame Diop, et Mme Fatim Sall de Diawara. Le département sera (comme d’habitude) très disputé, car la commune est le fief de son maire, Oumar Sarr, coordonnateur national adjoint du Pds et candidat sur la liste départementale pour le compte de la Coalition gagnante “Wattu Sénégal”.

En dehors de Mankeur Ndiaye et des responsables locaux de la coalition, la majorité présidentielle compte aussi sur l’influence d’un autre natif du Walo, Makhtar Cissé, le Dg de la Senelec, pour rafler les deux sièges en jeu.

Comme un signe bien à propos et annonciateur d’une campagne épique, Mankeur Ndiaye et Oumar Sarr (ils habitent le même quartier) se sont “télescopés” samedi, dans l’enceinte de la mairie où se tenait une session ordinaire du Conseil départemental dirigé par Khalifa Ababacar Ndao (Apr). Le département de Dagana, au-delà de la charge symbolique, à la fois pour le pouvoir et pour le Pds, qui y gagne depuis les élections locales de 1996, est d’un poids démographique non négligeable surtout avec la ville-usine de Richard-Toll.

