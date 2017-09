Le phénomène du lesbianisme devient de plus en plus inquiétant à Dakar. Certaines jeunes filles, femmes mariées, femmes célibataires se livrent à des attouchements lorsqu’elles sont ensemble loin des regards indiscrets. Pour mieux comprendre certaines femmes qui s’adonnent à cette pratique d’homosexualité féminine, voici quelques témoignages poignants de femmes lesbiennes.

« Je suis devenue lesbienne à cause de mes copines de classe »

Quand un professeur s’absente nous allons chez l’une de nos copines de classe qui habite près de notre établissement pour prendre notre petit déjeuner avant de regarder un film porno. Comme ces genres de film mettent en scène des couples en train de faire l’amour, cela nous excitent beaucoup. C’est ainsi qu’on se mettait à deux pour s’embrasser tout en se caressant les seins ou le sexe de sa copine. C’est ainsi que la pratique est devenue une habitude. Depuis lors je suis maintenant attirée par des filles. Je caresse des copines sans m’en rendre compte.

« Je suis devenue lesbienne à cause d’une cousine »

Ma cousine venait passer les grandes vacances chez nous. Nous partageons la même chambre. Chaque nuit nous dormions toute nue toutes les deux. Comme la chambre dispose une douche intérieure, nous prenons ensemble notre bain. C’est ainsi que nous avons commencé à nous caresser le sexe mutuellement. Depuis lors, nous ne pouvons plus se passer l’une de l’autre. Quand ma cousine est rentrée, je suis maintenant attirée par les filles. Actuellement, je suis amoureuse de l’une de mes copines de classe mais j’ai peur de lui dire. Je ne peux pas avoir un petit copain parce que les hommes ne m’attirent plus.

« Je suis devenue lesbienne depuis que j’ai été violée »

J’ai été une fois victime d’un viol. Depuis lors, je n’ai plus de penchant pour les hommes, ils me dégoûtent. J’avais une seule copine qui venait tout le temps à la maison pour me remonter le moral. A force de livrer à ces jeux d’attouchement, nous avons eu des penchants l’une pour l’autre. Parfois, nous, prenons notre bain ensemble. On s’embrasse sous la douche et parfois on regarde ensemble des films porno en imitant les actrices.

« Je suis devenue lesbienne à cause de ma voisine de chambre à clodel »

Ma voisine de chambre à l’université m’a poussé à devenir lesbienne. A chaque fois qu’on revienne de la Face, elle me caressait les seins après mon bain. Et parois on regardait des films porno dans son ordinateur. Une fois excitée, je veux sentir sa main sur moi. Et elle commence à m’embrasser dans la bouche. C’est ainsi que j’ai pris goût à la chose. Aujourd’hui je suis plus attirée par une fille. En tout cas, je continue toujours à avoir un penchant sur les filles même si j’ai un copain avec qui je suis pour satisfaire mes besoins financiers.

« Je suis mariée mais je suis aussi amoureuse d’une femme elle aussi mariée »

En tant que femme mariée, je suis amoureuse d’une copine qui est aussi mariée comme moi. On s’embrasse profondément quand l’occasion se présente et même faire plus. Témoigne cette drianké.

« J’ai surpris ma patronne toute nue entrain d’embrasser sa copine »

Une femme de domestique de témoigner : « Ma propre patronne vit dans la même maison que sa copine lesbienne. Avant de m’embaucher, elle a insisté sur le fait que je ne dois répéter à personnes ce que je vois dans la maison. Elle est divorcée et elle vit avec la femme sous le même toit. Au début, je croyais que c’était sa sœur mais un jour de manière accidentelle je les ai vu toutes nues dans le même lit en train de s’embrasser. Depuis ce jour, j’ai su que j’ai affaire à deux lesbiennes. Parfois, à l’absence de ma patronne, sa copine me trouve dans la cuisine pour me proposer de coucher avec elle contre quelques billets de banque. Un jour, la sœur de ma patronne est venue là-bas à son absence l’insulter et la traiter de tous les noms d’oiseau.

