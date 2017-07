XALIMANEWS- L’information, rapportée par le Quotidien, est transmise par la Présidence de la République. Le milliardaire camerounais Baba Amadou Danpullo s’intéresserait au Sénégal. Sur invitation du Président Macky Sall, l’homme d’affaires à la tête d’une forte délégation d’investisseurs et d’opérateurs économiques de la holding Beg, arrive à Dakar, ce vendredi, pour une visite d’affaires de deux jours.

Des opportunités d’affaires présentes au Sénégal leur seront exposées, note la source qui rapporte, par ailleurs, que “des rencontres avec les agences de l’Etat et sociétés s’activant dans la promotion de projets d’infrastructures et de services sont prévues. De même, des visites d’infrastructures dont l’Aéroport internationale Blaise Diagne (Aibd) de Diass et le pôle urbain de Diamniadio seront effectuées”. Il est également prévu une cérémonie de décoration en l’honneur de Danpullo se tiendra ce jeudi à la présidence.

Lourd d’une fortune, estimée à 550 milliards de francs CFA, cet homme d’affaires, surnommé le “roi du thé”, est réputé discret. Il investirait également, de plus en plus, dans la téléphonie et est surtout devenu un magnat de l’immobilier. Le holding Beg s’active dans secteur agro-industriel (thé et coton), les transports aériens avec Star Away Airlines opérant en Afrique du Sud.