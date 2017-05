Plus de Mankoo Taxawu Senegaal, à la faveur des derniers développements intervenus dans le processus de désignation de la tête de liste nationale de la coalition Mankoo Taxawu Sénégal. De trois hier, Mankoo se retrouve maintenant divisée en quatre parties.

Outre le Parti démocratique sénégalais avec Aj, Bokk Gis-Gis et Tekki et Khalifa Sall avec Cheikh Bamba Dièye, Moussa Tine, Idrissa Seck, Malick Gakou, il y a Modou Diagne Fada de Les Démocrates Réformateurs, et maintenant Serigne Mansour Sy Djamil.

Ce dernier, qui n’était au départ,

ni pour le Pds, ni pour Initiative 2017 de Khalifa Sall, a finalement décidé d’aller seul aux élections. Avant-hier et hi

er, nos radars ont filmé une longue réunion de ses partisans. Renseignements pris, ils étaient en train de confectionner les listes pour leurs investitures.

jotay.net