« Loin des yeux près du cœur » dit-on . Sen rencontre de Alassane Thiam a scarifié le Samedi 13 mai 2017 par une communion forte des sénégalais de la diaspora et du Sénégal malgré la distance . En effet , de Dakar à Paris, Sen rencontre resserre une fois de plus les liens entre les sénégalais .

Sen rencontre permet à court terme « aux membres de faire connaissance plus facilement » et de « créer des groupes de travail partout dans le monde » expliquait le président Alassane Thiam dans un entretien accordé à la presse . Sen rencontre semble bien lancé : il réussit son objectif de rassembler les sénégalais et de resserrer les liens . Hier (samedi 13 mai) , Sen rencontre Paris représenté par Alassane Thiam et Sen rencontre Senegal représenté par Yeume Diop et Zeyna ont réussi le Pari .

Sen Rencontre Paris à l’inauguration du restaurant d’un Sénégalais de la Diaspora Mohamed Rassoul….

Les membres de Sen rencontre sont venus en masse le 13 mai 2017 pour soutenir le nouveau restaurant Sénégalais installé dans le 14 ème arrondissement de Paris . Cet arrondissement est moins connu des sénégalais comparé au 18 ème arrondissement de Paris . Mohamed Rassoul Diop a l’audace en s’installant dans un centre commercial du 14 ème arrondissement de Paris . Interrogé par Xalima , Mohamed Rassoul répond « nous voulons imposer notre nourriture aux français » . A travers ce projet , Mohamed Rassoul cherche à exporter la culture Sénégalaise . Il explique « j’ai fait des efforts inexplicables » . Il fait appel au soutien des patriotes dans son combat noble et audacieux , digne d’un « lion de la teranga » . Sen rencontre n’a pas fait la sourde oreille à cet appel au soutien . Par le biais , de la chargés de la communication (Néné Diakité et Bilali Niasse) , Sen Rencontre répond à l’appel : « rencontre le 13 mai à 20 heures au restaurant O lac rose ». Le rendez vous est pris pour soutenir la cause de Mohamed Rassoul Diop et passer un moment convivial .

Sen rencontre Paris a répondu à l’appel (Photos)

Un des membres , Fodé, donne ses impressions après la rencontre « l’idée même de se retrouver dans un restaurant sénégalais est une façon de se donner la main entre nous….On a besoin des rencontres comme celle-ci pour nos frères et soeurs qui veulent bouger ». Au delà d’être un groupe , Sen rencontre est devenu « une famille » lance A.Dème . Le patriotisme coule dans les veines de Sen Rencontre : des sénégalais soudés pour soutenir un restaurant sénégalais au cœur du 14 ème arrondissement de Paris .

Sen Rencontre Sénégal à la voile d’or plage

Zeyna Ndao et Yeume Diop ont saisi l’occasion pour organiser une petite sortie à la voile d’or (Dakar). L’objectif de cette rencontre était de rassembler les sénégalais et de souder les liens .

Une des représentantes explique « l’objectif est réunir les membres , de persévérer pour atteindre le sommet ». Zeyna Ndao se confie « j’ai la conviction que nous irons plus loin…pour resserrer des liens » . Les membres de Sen rencontre Sénégal ont donné corps et âmes pour la réussite de la journée du 13 mai . La rencontre « n’a pas était facile mais nous avons réussi » explique Zeyna Ndao .

Abou Guisse , depuis Sénégal , réagit après la rencontre « ce fut un plaisir d’être parmi vous » .

Sen rencontre est un trait d’union entre les sénégalais de la diaspora et du Sénégal . L’ambiance assurée par les membres dont Oumou Pam (fondatrice de la « Team laobé » ) est une belle symbiose sauvegardée par les « incontournables administrateurs » ( Massal Sow , Bilali Niasse , Mariam Soumare , Zeyna Mbodji , Elimane Bâ, Oumy Bathily…).

Oumar Bâ

Correspondant Xalima Paris