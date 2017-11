Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Me Wade n’ira pas discuter avec Mimi Touré encore moins un membre du gouvernement de Macky Sall sur la situation économique du Sénégal.

Dans un communiqué rendu public hier par la cellule de communication du Pds, les libéraux informe que le pape du Sopi a désigné une équipe d’experts de son parti pour débattre avec le régime. Il s’agit, selon Walf Quotidien de Doudou Wade, de l’ancien député Tafsir Thioye, Sara Sall et de Marie Ba.

«En réponse à Madame Aminata Touré, ancien Premier Ministre, le Pds a demandé et obtenu de son Secrétaire Général National, Me Abdoulaye Wade la désignation d’un groupe d’experts, parmi ses collaborateurs et membres de la direction du parti pour débattre avec le gouvernement», précisent la cellule de communication du Pds.

L’ancien Premier ministre Aminata Touré qui défiait Me Wade sur un débat autour de la situation économique du Sénégal devra donc se rabattre sur ses lieutenants.