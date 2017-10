Très connue dans le milieu associatif féminin pour son dynamisme, Bousso Fall s’est éteinte dimanche soir des suites d’une courte maladie. Cette militante inlassable des droits des femmes a formé et encadré des centaines de groupements de femmes notamment en milieu rural. Ces dernières lui ont d’ailleurs témoigné leur reconnaissance et attachement tout au long de sa maladie. Reconnue pour son expertise en Genre, Bousso Fall a été conseillère technique des ministres Ndèye Khady Diop et Anta Sarr. Elle était aussi très proche de l’ancien premier ministre Mimi Touré, toutes les deux originaires du même quartier de Kasnack à Kaolack se sont fréquentées il y’a plus de vingt ans du temps de leur appartenance à And Jëf, parti de Landing Savané.

Qu’Allah l’accueille dans son Paradis!

