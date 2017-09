XALIMANEWS-Le décès de Djibo Ka est l’occasion pour la députée Aissata Tall Sall de se rappeler de l’homme de front qu’est l’ancien ministre des régimes de Diouf et de Wade. Un républicain qui, selon elle, a mené des combats de haute portée historique. “Il a voué l’entièreté de sa vie à la République et sa nation en tant que parlementaire et en tant que ministre. C’est un homme de conviction qui a dédié toute sa vie à la politique”, témoigne Me Aissata Tall Sall qui rappelle se remémore de “celui qui a consommé la rupture avec le parti socialiste en1998 pour emmener 11 députés de l’URD à l’assemblée nationale”.

“C’est un haut fait politique !”, dira t-elle en “s’inclinant devant sa mémoire” et en présentant ses condolénaces à la famille de l’illustre disparu.