Nous avons appris et accepté la démission de Thierno Bocoum ancien député, responsable des jeunes et Chargé de la communication de Rewmi. Cette décision nous a particulièrement surpris en regard du contexte socio-politique du Sénégal où l’union est le meilleur atout pour combattre et bouter Macky Sall hors du pouvoir. Nous le regrettons vivement.

Nous tenons, néanmoins, à préciser que Rewmi-Usa continue d’affirmer son adhésion totale à la vision du Président Idrissa Seck et aux idéaux du parti qui sont Honneur, Justice et Liberté. Plus que jamais, nous sommes engagés derrière notre leader Idrissa Seck pour un Sénégal des valeurs.

Adama Fissirou,

Pour le secrétariat

Fait à New York, le 6 Octobre 2017