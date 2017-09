DSE/ALLIANCE POUR LA REPUBLIQUE-ETATS-UNIS

————————————

DECLARATION

————-

Les sénégalais de tous bords, vivant aux Etats-Unis d’Amérique, ont vécu, outragés et dans l’amertume des offenses, insultes et provocations d’un compatriote à l’endroit des Institutions de la République du Sénégal et des personnes qui les incarnent.

Le compatriote Assane Diouf, un calculateur essoufflé, qui semble ne pas jouir de tout son équilibre mental, est loin de représenter les valeurs séculaires de la société sénégalaise et de sa communauté émigrée.

Son état, relevant d’un cas marginal, est très éloigné des préoccupations des sénégalais de la diaspora.

Il pouvait être considéré avec le mépris qu’il mérite si de lâches individus tapis à l’ombre, sous le parapluie de partis d’une opposition en perte de vitesse, n’avaient pas cherché à importer cette agitation morbide sur le champ politique.

Une consolation par l’injure suite à leur défaite mémorable au scrutin législatif, prouve que notre opposition est désormais dans le désarroi, sans arguments, sans plan ni programme autre que la délation et la provocation.

La manipulation et l’exploitation des faiblesses de sénégalais vulnérables comme ce compatriote, révèlent une déchéance pathétique.

La clémence du Président Macky Sall à l’endroit des fils du Sénégal qui ont plus besoin de soins que de punitions suite à des délits, est une réponse idoine à ceux qui passent leurs temps à ternir l’image d’un pays et des hommes de qualité qui le dirigent.

Au nom de tous les sénégalais honnêtes, nous remercions le Chef de l’Etat et le Gouvernement pour l’assistance sociale, apportée à tous ces compatriotes expulsés pour différentes raisons et nous exhortons les compatriotes porteurs de nos valeurs à poursuivre leur rôle dans le culte du travail, au titre d’ambassadeurs pour une immigration positive, respectée dans leurs pays d’accueil.

Washington ,31 Aout 2017

La Commission Communication de la DSE