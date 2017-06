Tweet on Twitter

XALIMANEWS-Un important gisement de gaz a été? découvert a? 120 kilomètres au large des côtes frontalières entre le Sénégal et la Mauritanie ayant pour maitres d’œuvre politiques, au Sénégal son ministère de l’Industrie et des Mines et en Mauritanie le ministère du Pétrole.

L’étude déjà? ficelée sur ledit gisement a révélé? la localisation du gaz a? 2700 mètres de profondeur. Soit au fond de l’océan et refroidi a? 150° Celsius dans des roches protectrices. La durée de l’exploitation a été? évaluée a? une trentaine d’années.

Face a? la dimension de cette découverte, Kosmos Industries, par l’entremise de son responsable de la communication, a au cours d’un atelier tenu, ce mardi, mobilisé des expertes et autres ressources humaines dotées de connaissances très pointues sur les études d’impact a? tous points de vue du gaz dans la sous-région gazière.

Une analyse de chaque aspect de l’exploitation a été? exposée. Il en a résulté? des recommandations subséquentes.

“Nous avons débuté? l’activité? du genre depuis deux semaines. Ainsi, a? Saint-Louis, nous avons rencontré? l’ensemble des acteurs et des communautés concernées. En plus de l’expertise et des acteurs que nous avons eus a? mobiliser, nous avons eu pour objectif de recueillir en même temps leurs préoccupations diverses.

Ce qui va nous permettre de les verser dans l’analyse pour des recommandations progressives. Et ceci nous permettra de respecter les normes nationales et internationales dans l’intérêt général», a-t-il déclaré.