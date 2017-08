La recherche a enfin porté ses fruits. Un remède efficace au glaucome vient d’être trouvé après plusieurs essais. En tout cas certains qui l’ont déjà testé commencent à sentir du mieux pour ce qui est de leur vision.

Pour rappel, disons que le glaucome est une cause importante de cécité. Il survient généralement après l’âge de 40ans et les cas sont plus fréquents chez les personnes âgées. On regroupe sous le terme de glaucome diverses affections oculaires dues à une augmentation de la pression des fluides (pression oculaire) dans l’œil, qui se produit lorsque le mécanisme de drainage de ce fluide cesse de fonctionner adéquatement. L’augmentation de la pression provoque une lésion du nerf optique. Il en résulte l’apparition de points aveugles dans le champ de vision.

Le glaucome peut entraîner d’autres symptômes : vue troubles, perte de vision périphérique, halos autour des sources lumineuses, douleurs et rougeur des yeux. Une fois diagnostiqué et traité, le glaucome est facile à maîtriser. C’est uniquement lorsque ce trouble n’est pas diagnostiqué et, partant, non traité, qu’il peut aboutir à la cécité. L’évolution peut parfois durer plus de dix ans.

Il s’agit d’un trouble grave. Toute personne, surtout en cas d’antécédents familiaux, devrait faire vérifier périodiquement sa pression oculaire. Tout individu souffrant de glaucome doit impérativement être suivi par un spécialiste. La cause de ce trouble demeure mystérieuse, mais il semblerait toutefois que la tendance au glaucome puisse être héréditaire.

La médecine classique traite généralement le glaucome à l aide d’une panoplie de médicaments destinés à diminuer la pression oculaire, et dont un certain nombre sont dérivés de sources végétales. Chez certains sujets, une intervention chirurgicale est nécessaire pour réduire la pression par réouverture des voies d’écoulement de l’humeur aqueuse de l’œil.

