« Avec ce rhizome, le vagin retrouverait sa taille d’avant défloration ! »

Bonjour Docteur, certains hommes se plaignent de ne pouvoir satisfaire leurs épouses. Est-ce dire que l’organe sexuel mâle ne soit pas si long pour atteindre le fond de l’organe femelle ?

Sambamara : Bonjour. Contrairement à l’imagerie populaire, le vagin a une profondeur au repos qui dépasse rarement 8 cm donc nettement inférieur à la longueur du pénis pouvant atteindre 20 cm. Sa largeur elle, est variable. De 0 cm au repos, elle peut faire un peu plus de 10 cm au moment de l’accouchement. Cependant, vagin et pénis peuvent voir leur taille augmenter lors d’une excitation et il est rare que le sexe masculin soit trop petit pour atteindre le fond du vagin.

Professeur, moi j’ai tantôt le vagin étroit tantôt large pendant les rapports sexuels. Est-ce normal ?

Sambamara. C’est simple à expliquer. Généralement quand tu restes longtemps sans faire de rapports, il se referme. Quand tu as des relations sexuelles rapprochées, il s’élargit. Et il faut dire aussi que le vagin est élastique. C’est cette élasticité qui fait que lors des rapports sexuels, il se laisse pénétrer. Cependant il reste tonique de manière à enserrer le pénis pour lui procurer d’agréables sensations. Le vagin est en effet un organe moteur, et pas seulement un réceptacle ou une gaine. Il peut se rétrécir ou se détendre en fonction du degré de contraction des muscles qui l’entourent.

Docteur, je suis très inquiète car mon vagin est devenu trop large. Je n’arrive plus à retenir les tampons hygiéniques et je ne sens plus le pénis de mon mari. Je ne sais plus s’il est dedans ou dehors. Que dois-je faire ?

Sambamara. Il ne faut pas trop s’alarmer. Si tu ne ressens plus les tampons hygiéniques cela veut dire que ton plancher pelvien est trop distendu. Le plancher pelvien est un muscle « caché » du corps. On le sollicite rarement. Le mode de vie sédentaire, de mauvaises habitudes de respiration, de mauvais gestes pendant les entrainements sportifs et tout simplement le fait d’avancer dans l’âge l’affaiblissent. Si on ne fait rien, les premiers signes de relâchement du plancher pelvien apparaissent à partir de l’âge de 18 ans.

Mais sache qu’avec des séances d’entraînements réguliers, tu peux revenir à un état plus ou moins correct. La béance vaginale n’est pas une catastrophe comme tu le penses. Ce mal peut se soigner par une musculation du plancher pelvien. L’exercice est le suivant : mettez-vous en position assise et détendue.

1 Contractez pendant quelques secondes comme pour retenir une envie d’uriner, puis relâchez.

2 Contractez pendant quelques secondes comme pour retenir une envie d’aller à la selle.

3 Contractez la musculature vaginale, serrez, puis relâchez.

Il est préférable de tenir la contraction le plus longtemps possible et la seule difficulté sera de ne pas contracter vos abdominaux en même temps.

Professeur, qu’est ce qui cause en général, cette béance vaginale ?

Sambamara. Je crois qu’on devrait plutôt parler de béance vulvaire. Et cette béance vulvaire est le plus souvent secondaire à un ou plusieurs accouchements, malgré le nombre important de patientes atteintes il existe peu de plaintes avouées, c’est encore aujourd’hui un sujet tabou.

Il s’agit d’un déficit de tonicité des muscles périnéaux qui provoque un relâchement de la fourchette vulvaire et une augmentation de la capacité vaginale. Le problème n’est pas anatomique mais fonctionnel, en effet certaines femmes peuvent se plaindre d’émission de gaz vaginaux lors des rapports (pets vaginaux), de diminution mécanique du plaisir sexuel également ressenti par le partenaire. La béance vulvaire peut aussi provoquer une émission vaginale de liquide après un bain.

Professeur, moi mes petites lèvres sont grosses et me gênent quand je fais du sport. Je ne comprends pas. Il me semble que j’en ai plus que mes copines.

Sambamara. Il s’agit d’une malformation isolée sur les petites lèvres qui sont très développées entraînant à la fois un aspect disgracieux et une gêne fonctionnelle dans la vie quotidienne mais aussi lors des activités sportives et sexuelles. La plainte se révèle le plus souvent à l’adolescence (sportive) ou lors du début de l’activité sexuelle.

Docteur, moi je me mouille trop pendant le rapport et cela fait que le pénis de mon mari flotte. Suis-je une personne normale ?

Sambamara. Bien sûr que oui. Vous savez que pendant un rapport, le vagin est lubrifié grâce à l’action de glandes qui vont faciliter la pénétration. Cette lubrification est directement liée à l’intensité du plaisir. Normalement cette lubrification qui se fait progressivement reste localisée dans le vagin. Mais chez certaines femmes, le liquide émis va sortir parfois en jet. C’est pour ça qu’on parle d’éjaculation…et de femmes fontaines.

Il est difficile de savoir combien de femmes ont ce genre d’expériences, mais si sur le papier, ça paraît plutôt agréable, ce n’est en fait assez souvent pas très bien vécu. Il faut dire que le partenaire peut être surpris devant l’abondance de l’émission de liquide.

Sache que ce liquide n’a rien à voir avec de l’urine, il est incolore, inodore et ne tache pas… Ce qu’on ne sait pas très bien est, quelles glandes sont responsables exactement de cette lubrification explosive.

Docteur, parlez-nous de cette plante qui rétrécit le vagin !

Sambamara C’est le rhizome de gingembre. Elle aide les femmes à retrouver une « seconde jeunesse », même pour celles qui ont une béance vaginale due aux accouchements ou aux rapports sexuels rapprochés. Et une fois que vous appliquer le gingembre, votre mari aura du mal à vous pénétrer comme au premier jour. Les hommes aiment ça en général.

Dernière question Professeur, Comment utiliser le gingembre ?

Sambamara. C’est facile. Moudre le rhizome de gingembre épluché et le mettre en forme d’ovules dont un utilisé comme suppositoire. Vous pouvez retirer l’ovule du vagin 24 heures après et prendre un bain à l’eau froide.

Notons quand même que c’est une opération douloureuse et il faut prendre son courage à deux mains pour le faire !

Par le Pr. Serigne Samba Ndiaye

Enseignant Chercheur Phytothérapeute

sambamara.com