Il est la voix de l’ère primaire d’internet. Son “Welcome! You’ve got mail” résonne sans doute encore dans l’oreille des précurseurs du net, détenteurs d’un compte AOL. Ou des fans du célèbre film “Vous avez un message”, VOSTFR.

Si vous figurez parmi les pionniers du web du milieu des années 90 et que vous possédiez un compte email AOL, cette voix risque de vous replonger dans d’heureux souvenirs. Oui, c’est bien elle dont on parle, celle qui annonçait l’arrivée d’un nouveau message dans votre boîte de réception, à coup de “Welcome! You’ve got mail”.

Greatbigstory a retrouvé l’homme qui se cachait derrière cet accueil familier. Il se nomme Elwood Edwards et est une véritable légende sonore pour les internautes de la première heure, comme l’est Andrew Anthony pour les gamers férus de jeux vidéo de sport. C’est en 1989 qu’Edwards entre dans l’histoire, presque par hasard, en soumettant à son épouse, employée d’une entreprise bientôt connue sous le nom d’America Online, une poignée de phrases enregistrées.

Succès planétaire d’un monsieur Tout-le-monde

“Mon épouse a entendu Steve Case (Président d’AOL, ndlr) parler à quelques programmeurs sur sa volonté d’ajouter une voix au programme (d’email)”, raconte Elwood Edwards dans une vidéo tournée en juin 2016. Ce doubleur de profession à l’apparence de monsieur tout-le monde est encouragé par celle-ci pour poser sa candidature. “J’ai gribouillé ces quelques phrases sur un bout de papier et j’ai enregistré sur K7: Bienvenue, vous avez un message, fichiers terminés et au revoir.”

Ce qui n’était qu’un simple test -“pour voir si l’ensemble se coordonnait bien”- se transformera en véritable gimmick sonore du milieu des années 90. Le tout pour 200 dollars.

“À un moment donné, on m’a dit que ma voix était entendue plus de 35 millions de fois par jour” rigole cet homme de 67 ans. Et connaîtra la prosprérité sur grand écran lors de la sortie du film “Vous avez un message”, romance nineties édulcorée d’adopteunmec.com avec Tom Hanks et Meg Ryan. En version originale, bien entendu.



Chauffeur Uber

Malgré cette renommée mondiale – certes anonyme- , Elwood Edwards va être catalogué, les sollicitations se raréfieront, à l’exception d’une apparition parodique dans un épisode des Simpson.

Un parcours dont il ne cultive aucune amertume. “Je suis honoré d’être associé à AOL. Encore aujourd’hui, lorsque vous vous rendez sur AOL.com, je vous salue. Je me salue moi-même (rires)”. En 2015, Edwards fut engagé par le “Tonight Show” en tant que lecteur pour Jimmy Fallon. Désormais, il raconte son incroyable destin à certains passagers qu’il véhicule ça et là en sa qualité de chauffeur Uber. En novembre dernier, une certaine Brandee Barker est tombée sur lui par hasard. Une rencontre devenue virale sur Twitter. Une fois encore, Edwards s’est rappelé à Internet, par hasard. Comme à l’époque.