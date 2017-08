Tweet on Twitter

“Money Belt” est une ceinture en peau d’alligator, sertie de diamants, émeraudes et saphirs. Sa valeur: 50.000 euros.

Après le “Money Fight”, voici la “Money Belt” (ceinture d’argent). En remportant le “combat du siècle”, Floyd Mayweather a mis la main sur une ceinture en peau d’alligator, sertie de diamants, émeraudes et saphirs. Un duel qui n’a pas vraiment plu à Delfine Persoon, multiple championne du monde de boxe: “Mayweather a ridiculisé la boxe”.

3360 diamants, 600 saphirs

La “Money Belt” est une ceinture hors norme d’une valeur de 50.000 euros. Confectionnée en peau d’alligator, elle est sertie de 3360 diamants, 600 saphirs et 300 émeraudes. Ajoutez à cela le kilo et demi d’or nécessaire à sa fabrication et vous obtenez le nouveau trophée bling-bling de Floyd “Money” Mayweather.

250 millions de dollars

En plus de cette fameuse ceinture, Floyd Mayweather pourrait empocher, après partage des recettes TV et des contrats de sponsoring, jusqu’à 250 millions de dollars (209 millions d’euros) pour ce combat. Le boxeur américain de 40 ans, qui a déjà reçu une avance de 100 millions de dollars (83 millions d’euros), prend officiellement sa retraite.