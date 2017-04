Les propos de Moustapha Diakhaté sur la «suspension» du Daaka n’ont pas plu à beaucoup de gens. Et en l’occurrence Amadou Tidiane Talla, qui exige de son collègue « des excuses publiques ».

Suite à l’incendie qui s’était déclaré mercredi dernier au Daaka de Medina Gounass occasionnant ainsi des vingtaines de morts et des centaines de blessés, le député Moustapha Diakhaté avait demandé une «suspension» de cet événement qui rassemblait des milliers de personnes si la sécurité n’y était pas assurée.

Ce que le président du Conseil supérieur des maîtres coraniques du Sénégal, Amadou Tidiane Talla ne cautionne pas. Ainsi il somme son collègue, Moustapha Diakhaté de présenter «des excuses

D’après le député à l’Assemblée nationale et membre de la mouvance présidentielle, «ces propos sont irrespectueux, surtout venant d’une autorité telle que Moustapha Diakhaté, alors que des personnes avaient perdu des parents et des proches ».

setal.net