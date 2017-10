Le vendredi 10 novembre prochain, les Lions de la Téranga se déplaceront à Polokwane dans le cadre du “remake” du match Afrique du Sud / Sénégal tant controversé, après le fameux penalty accordé gracieusement par l’arbitre ghanéen Joseph Lamptey en faveur des Bafana Bafana. Cette rencontre décisive pour la qualification au mondial 2108 regorge des enjeux capitaux de la part des deux sélections, mais aussi et surtout chez le coach sud-africain Stuart Baxter. Le « revenant » a une histoire un peu particulière avec la sélection sénégalaise.

Jouer contre le Sénégal en terre sud-africaine ne sera certainement pas une mince affaire pour l’entraîneur britannique de l’Afrique du Sud. L’actuel “sorcier blanc” des Bafana Bafana s’était mesuré, douze ans auparavant, avec… les Lions de la Téranga.

En effet, le 12 novembre 2005, lors du trophée Nelson Mandela Challenge disputé au Eastern Province Rugby Stadium de Port Elizabeth, le Sénégal avait battu l’Afrique du sud, alors dirigée par Stuart Baxter, par 3 buts à 2. Cette défaite au goût amer revêt un caractère particulier, car ayant précipité le départ du technicien écossais. Si la non qualification de l’Afrique du Sud à la coupe du monde 2006 a été brandie comme argument par les médias sud-africains pour expliquer les raisons de la démission de Baxter, son rapprochement avec la défaite des Bafana Bafana constitue une coïncidence troublante. Le mardi 15 novembre 2015, le directeur exécutif de la fédération sud-africaine (SAFA), Raymond Hack, déclarait dans les médias : « Je confirme que Stuart (Baxter) a démissionné de son poste de sélectionneur de l’équipe nationale et il ne conduira pas la sélection lors de la coupe d’Afrique prévue l’année prochaine (Egypte 2006). Il n’y a pas eu une réelle discussion. Il a juste présenté sa démission. La seule chose qu’il a mentionné est qu’il n’était pas content de l’environnement dans lequel il travaillait. Le gars a donné son avis et je le respecte. Je ne peux pas le critiquer, car c’est sa décision ». Cette annonce officielle de la fédération sud-africaine est tombée comme un couperet, d’autant plus que le démissionnaire Stuart Baxter devrait conduire les Sud-africains en Egypte pour la CAN 2006. Un regard plus approfondi sur la date de l’annonce (le mardi 15 novembre 2005) fait penser que la défaite enregistrée par les Bafana Bafana le samedi 12 novembre, c’est à dire trois jours auparavant face aux Lions du Sénégal a occasionné le départ du coach.

Le 4 mai 2017, la SAFA annonçait officiellement son retour sur le banc sud-africain en remplacement d’Ephraim Mashaba, limogé en décembre 2016 pour cause d’injures proférés à l’endroit du président et du directeur exécutif de la SAFA, à l’issue du match Afrique du Sud / Sénégal de Polokwane.

Stuart Baxter, coach d’alors des Kaizer Chiefs, retourne donc sur le banc avec une délicate mission de qualifier sa sélection à la prochaine coupe du monde Russie 2018. Pour y arriver, il lui faudra impérativement battre le Sénégal à deux reprises lors de la double confrontation à venir. Ce Sénégal là même qui avait occasionné sa démission en 2005. Un tel challenge sera-t-il facile à relever ou l’histoire de sa démission se répètera-t-il en cas de défaite face aux Lions ? En tout état de cause, le concerné a déjà annoncé la couleur dans le site de la SAFA après sa victoire 3-1 contre le Burkina Faso le samedi 7 octobre dernier. « Avec cette situation, nous sommes plus que jamais en vie mais il faudra gagner nos deux prochains matchs pour se qualifier », a-t-il dit.

Pour leur part, les hommes de Aliou Cissé devront se rendre compte qu’une génération de Lions amenée par le duo Laye Sarr – Amara Traoré avait pris l’ascendance psychologique sur l’actuel coach de l’Afrique du Sud, Stuart Baxter et qu’une prestation digne à Polokwane pourrait faire bégayer l’histoire…

Papa Waly NDAO (USA)

Papa Waly NDAO

E-mail : [email protected]

[email protected]