XALIMANEWS : Au lendemain de leur élimination surprise au mondial 2018, le football italien est aujourd’hui en grande crise. Après la démission du sélectionneur Ventura, c’est le président de la fédération, Carlo Tavecchio qui a rendu le tablier ce lundi.

Âgé de 74 ans, Tavecchio a été élu président de la fédération italienne de football en août 2014. Sa décision de ne pas démissionner après l’élimination historique de la Nazionale a été critiquée par les plus hauts responsables du foot italien notamment le président du comité olympique italien.

Aujourd’hui, la squadra azura n’a plus de sélectionneur, plus de président de fédération, plus de président de la série A et plus de président de série B. Il faut dire que cette grande nation de foot vit des moments particulièrement difficiles et doit chercher des solutions imminentes pour se refaire une santé.