L’armée russe a opéré jeudi de vastes manœuvres militaires avec le Bélarus aux portes de l’Union européenne. Elles sont “purement défensives”, selon Moscou. Certains membres de l’Otan y voient une démonstration de force.

Opération intimidation. La Russie a lancé aux portes de l’Union européenne, jeudi 14 septembre, de vastes manœuvres militaires conjointes avec le Bélarus, assurant qu’elles n’étaient dirigées “contre aucun pays”, malgré les craintes de certains membres de l’Otan.

Moscou s’efforce de rassurer sur ces exercices, répondant au nom de code Zapad-2017 (“Ouest-2017”, en russe), et qui doivent impliquer officiellement près de 12 700 soldats pendant une semaine près de la frontière avec la Lituanie et la Pologne. Dans le communiqué annonçant le début des manœuvres, le ministère de la Défense russe a souligné qu’elles présentaient “un caractère purement défensif et [n’étaient] dirigées envers aucun pays en particulier”.

Une Russie “de plus en plus agressive”

L’armée russe organise tous les ans à cette période des exercices d’ampleur dans une région différente de Russie. Cette année, elles ont lieu au Bélarus, pays allié, dans l’enclave russe de Kaliningrad et dans plusieurs régions du nord-ouest de la Russie. Autrement dit, près de la Pologne et des pays baltes qui, depuis l’annexion de la Crimée en 2014 et l’éclatement du conflit dans l’est de l’Ukraine, ont été plus prompts à dénoncer Moscou comme une menace potentielle à leur souveraineté.

Certains pays, la Lituanie et l’Estonie en tête, doutent également des chiffres avancés par l’état-major russe pour ses exercices militaires et évoquent plus de 100 000 soldats mobilisés du 14 au 20 septembre.

Les exercices Zapad-2017 “sont désignés pour nous provoquer, pour tester nos défenses et c’est pour cela que nous devons être forts”, a déclaré dimanche le ministre britannique de la Défense Michael Fallon, s’inquiétant d’une Russie “de plus en plus agressive”.

Un manque de transparence

Plus tempéré, le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a reconnu que les exercices Zapad-2017 ne constituaient pas une “menace imminente contre un allié”, mais regretté un manque de transparence.

“La Russie est capable de manipuler les chiffres avec une grande aisance, c’est pourquoi elle ne veut pas d’observateurs étrangers. Mais 12 700 soldats annoncés pour des manœuvres stratégiques, c’est ridicule”, affirme à l’AFP l’expert militaire indépendant Alexandre Golts, selon lequel le véritable chiffre se situe néanmoins bien en-deçà de 100 000 militaires.

Selon le cabinet spécialisé dans les questions de défense IHS Jane’s, “les chiffres réels sont probablement plus élevés” que les chiffres officiels, car les manœuvres impliquent non seulement des militaires, mais aussi des membres des services de renseignement, de la Garde nationale, des services de secours et autres, susceptibles de faire monter le nombre de personnes impliquées autour de “80 000 à 100 000”.

La Russie revendique son droit à mener des exercices militaires sur son territoire et dénonce en retour l’expansion de l’Otan à ses frontières, l’Alliance disposant désormais de plus de 4 000 soldats déployés dans les pays baltes et en Pologne.

