XALIMANEWS : C’est confirmé, Pape Alé Niang n’est plus un employé de la 2STV. Joint par seneweb, le patron de la boîte, El Hadj Ndiaye a fait savoir que leur compagnonage a bel et bien pris fin, mais pas pour les raisons évoquées par certains. » Il a monté sa chaine en ligne depuis hier. Il nous a dit et on a constaté. Et nous, nous avons préféré dire que dans ce cas-là, on rompt le contrat et qu’il puisse mener à bien son projet C’est juste un problème d’incompatibilité. Mais c’est mon jeune frère, mon fils. Nous sommes restés des années ensemble, nous avons tout fait ensemble. C’est tout à fait normal qu’il mène son propre projet. Il restera toujours mon frère. Je prie pour lui pour que son nouveau projet marche », a déclaré El Hadj Ndiaye.