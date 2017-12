XALIMANEWS : Pep Guardiola évoque du “respect” pour United, José Mourinho parle d’une “diversité d’éducation”

PREMIER LEAGUE – Mais que s’est-il passé après le derby de Manchester ? Alors que City l’a emporté sur le terrain de United (1-2) dimanche, plusieurs médias anglais parlent d’une énorme échauffourée après la rencontre. Tous les deux présents en conférence de presse ce mardi, José Mourinho et Pep Guardiola ont été invités à réagir sur cette polémique.

C’est ce qu’on appelle faire coup double. Victorieux sur le terrain de l’ennemi juré Manchester United dimanche (1-2), Manchester City compte désormais 11 points d’avance sur la bande à José Mourinho, cantonnée au rôle de dauphin. Mais comme tout derby qui se respecte, celui-là risque de laisser des traces, tant sur le moral des Red Devils… que dans les couloirs d’Old Trafford. En effet, les médias anglais parlent depuis 48 heures d’une possible bagarre après la rencontre entre les joueurs des deux camps.

For more from the #MUFC manager’s press conference, check out our live blog: https://t.co/LV3mvZBNsfpic.twitter.com/6kcbCXbOjG — Manchester United (@ManUtd) 12 décembre 2017

Les raisons de cette échauffourée seraient diverses : célébrations des Citizens jugées comme trop provocatrices, noms d’oiseaux qui fusent… L’après-match a été houleux. Invité à réagir à toutes ces polémiques, Pep Guardiola a défendu ses joueurs. “Nous étions contents, croyez moi, nous étions contents. (…) Nous avons remporté le derby contre Manchester United, notre plus grand rival, et les gens s’attendent à ce que nous ne le fêtions pas ? Non, nous célébrons ça“, explique l’entraîneur de City en conférence de presse et dans des propos rapportés par l’AFP.

“Nous n’avons rien fait de spécial. C’est arrivé et cela arrivera à nouveau dans le futur. Mais toujours dans le respect de nos adversaires. Nous ne sommes pas allés sur le terrain ou quoi que ce soit, poursuit Guardiola. Nous nous sommes embrassés, nous avons sauté car nous étions heureux. Les gens peuvent comprendre que nous soyons heureux. J’encourage les joueurs à fêter leurs victoires, mais bien sûr, à l’intérieur du vestiaire. Nous avons un grand respect pour nos adversaires, tous nos adversaires, pas seulement Manchester United“, précise l’ancien entraîneur du Barça, lui qui “espère que tout ça n’arrivera plus“.

Guardiola-Mourinho, réponse du tac au tac

Hasard (ou pas) de la journée, José Mourinho s’est lui aussi présenté en conférence de presse quelques minutes après Pep Guardiola. Et forcément, il a répondu à son meilleur ennemi. “Il parle, il parle, il parle, il parle. Je ne suis pas ici pour commenter ses paroles“, a tout d’abord lâché le Special One. “La seule chose que je peux dire, c’est que, selon moi, c’était juste une question de diversité. Diversité de comportement, diversité dans l’éducation. Seulement ça et rien de plus que ça“, conclut l’entraîneur de Manchester Unied. Sujet clos ? Pas certain…