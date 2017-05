Tweet on Twitter

Share on Facebook

Alors qu’elles manifestaient, ce lundi après midi, devant la cathédrale de Dakar à quelques mètres du ministère de l’intérieur contre l’arrestation et le durcissement des conditions de détention du maire de Dakar, des partisanes et proches de Khalifa Sall, dix neuf femmes, sont interpellées par la police et sont conduites, d’abord, au commissariat du Plateau d’où elles sont, actuellement, transférées vers la brigade centrale.

Affaire à suivre…

Xalima, la rédaction