Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Nous venons d’apprendre qu’une attaque a eu lieu en Egypte : bilan 9 morts. Deux hommes à moto ont tiré sur des personnes présentes devant une Eglise.

On note, selon la source, que les attaques sur des églises sont de plus en plus nombreux surtout en période de fête. Nous y reviendrons….