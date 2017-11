Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : L’information vient juste de tomber. Après le journal la Tribunal, la radio Zik est sur le point d’être fermé, pour des raisons qui nous sont encore inconnues. En effet au moment où ses lignes sont en train d’être écrite, les forces de l’ordre ont envahi les locaux de la radio du groupe D-média, pour saisir leurs outils de travail.

Et cela malgré le refus l’avocat du groupe. Ce dernier a notifié au chef des Gendarmes d’aller au niveau des locaux de Tribune, pour exécuter leur décision judiciaire. Tout en ne manquant pas de lui sortir tous les documents qui étayent ses propos. Mais la Gendarmerie semble ne rien vouloir comprendre. Et, dans cette confusion, ils n’ont pas manqué de saquer le personnel et quelques invités du groupe D-média.