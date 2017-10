Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Le député-maire Khalifa Sall toujours en prison, ses souteneurs ne supportent plus cette « souffrance ». Après plusieurs négociations, les pro-Khalifa ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Pour qu’enfin le maire de Dakar soit libéré, les femmes veulent prendre les choses en main et ont décidé d’une marche ce 18 octobre 2017. Une marche pas comme les autres.

Une première au Sénégal. Pour la libération de leur leader, ces femmes souteneurs de Khalifa Sall ont décidé de braver l’impossible. Quitte à transgresser les mœurs sénégalaises. Elles ont, en effet, décidé de marcher nues, ce mercredi 18 octobre.

« On va organiser cette marche pour la libération de notre maire et député Khalifa Ababacar Sall qui est incarcéré depuis 7 mois bientôt» , regrette Anta Diop, porte-parole de ces dames, sur la Rfm. Selon cette dernière, depuis l’incarcération du maire de Dakar, le dossier n’avance pas. « Macky Sall a peur de lui. C’est pour cette raison qu’il l’a retenu en prison. On subira toutes sortes de sévices pour que Khalifa Sall soit enfin libre», renchérit Anta Diop.

SENEGO