XALIMANEWS- L’association des Consommateurs et Usagers du Tabac (Ascout), nouvellement créée, monte au créneau pour dire non à la diabolisation et exigent du respect vis à vis de leur choix de vie.

Suite à la promulgation du décret d’application de la loi du 14 mars 2014, l’Ascout “approuve la mesure mais refuse que les fumeurs soient diabolisés et considérés comme des drogués ou des délinquants. Car, la campagne de sensibilisation lancée par le ministère de la Santé va dans ce sens», note t-on dans un communiqué.

Les fumeurs reprochent au ministère de la santé de ne pas avoir impliqué les acteurs, pour une meilleure conscientisation. “Il faut le souligner, cette mesure permet d’ouvrir une grande porte aux fraudeurs dont la marchandise ne répond pas aux normes de fabrication de la cigarette, notamment le dosage puisqu’ils ne passent pas par des laboratoires dédiés à cela. Ce qui fait que, sur le plan sanitaire, les fumeurs seront exposés à toute sorte de maladies. En clair, cette mesure prise à la hâte augmente la contrebande, au grand dam des usagers du tabac”, notent-ils.