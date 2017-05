XALIMANEWS- La pêche a été bonne pour les hommes du Commissariat urbain de Kédougou. En effet, ils ont arrêté un groupe de huit personnes, tous habitants Dandé Mayo, un quartier de la localité pour détention de chanvre indien et port d’arme.

Les faits remontent dans la nuit du jeudi au vendredi. Dans la soirée, vers 19 heures, trois hommes s’étaient réunis dans la chambre du nommé M.R.D en train de fumer du chanvre indien.

Informés, les « limiers » se sont introduits dans la pièce, en tenue de civil. Ils ont, alors, surpris ces présumés trafiquants en plein usage de chanvre. Ces derniers sont arrêtés et conduits au commissariat où ils dénonceront cinq autres qui, à leur tour, ont été plus tard épinglés, selon la source.

Une arme à feu automatique et du chanvre indien ont même été retrouvés dans la maison où étaient les fumeurs.

Avec les nombreux cas de vol et les actes de banditisme souvent notés, durant la période de ramadan et de l’hivernage, cette nouvelle arrestation est un ouf de soulagement pour les populations kédovines.

En attendant leur jugement définitif, ces huit présumés trafiquants sont en détention à la Maison d’arrêt et de correction de Tambacounda.