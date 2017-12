Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Du nouveau dans l’affaire de détournement de la poste de Louga. En effet, la directrice régionale, Rokhaya Sarr, le receveur, Moussa Omar Ba et le charlatan Ousmane Ndiaye, qui tous avaient bénéficiés d’un retour de parquet, ont finalement été placés sous mandat de dépôt hier.

Selon l’Observateur qui relayé l’information, ils sont inculpés des infractions de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux en écritures publiques, complicité et charlatanisme.

Par conséquent, informe le journal, citant des sources proches du dossier, la liste des mis en cause pourraient bien s’allonger, après l’ouverture de l’instruction.