Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Rokhaya Gaye, directrice régionale de la Poste à Louga, le receveur Moussa Oumar Ba et le charlatan Ousmane Ndiaye ont été déférés hier au parquet de Louga. Mais coup de chance, ils ont bénéficié d’un retour de parquet en attendant que leur dossier soit confié à un juge d’instruction.

Les trois acolytes ont été accusés de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux et de complicité sur des sommes estimées à 275 millions de FCFA à la direction régionale des Postes, un préjudice échelonné sur des périodes allant de 2017 à 2017.

En effet, après avoir été entendue par les auditeurs de l’inspection des Postes, durant toute une journée, la directrice régionale, pour échapper à des poursuites judiciaires, a pris un taxi au beau milieu de la nuit pour se réfugier en Mauritanie, avec dans ses bras, un bébé de six mois, rapporte L’observateur.

Avec l’appui de la Sonatel, Rokhaya Gaye été localisée et sera finalement convaincue par la gendarmerie de rentrer, pour éviter de retarder la procédure, explique le canard. Des sources du journal d’indiquer que d’autres têtes de la boite, des agents impliqués dans ce scandale financier, risquent de tomber.