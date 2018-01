XALIMANEWS : Le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) interpelle l’Office national de lutte contre la fraude et la concussion (Ofnac) et les autres corps de contrôles de l’État sur le détournement présumé de près de 500 millions de francs Cfa à l’université de Ziguinchor.

le Saes a fait part de sa préoccupation face à la situation qui prévaut actuellement au niveau du Centre des œuvres universitaires et sociales (Crous) de Ziguinchor et compte adresser une lettre officielle à l’Ofnac pour lui demander de s’enquérir de la situation qui prévaut dans cette université, révèle nos confrères de Seneweb.

“On nous dit qu’il y aurait un trou d’entre 500 millions et un milliard de francs Cfa. Il faut que cette situation soit éclaircie. C’est notre devoir de jouer ce rôle de veille et d’alerte. J’attends que les collègues de Ziguinchor nous donnent toutes les informations pour que nous puissions saisir par lettre officielle l’Ofnac pour lui demander de voir réellement ce qui se passe à Ziguinchor notamment au niveau du Crous. C’est important pour nous que les institutions qui ont en charge les questions de gestion puissent se saisir de cette question pour les traiter”, a laissé entendre, Malick Fall, secrétaire général du Saes.