XALIMANEWS : Dans une interview accordée à la chaine canal+, Diafra Sakho a déclaré marqué son but le plus important face au Cap Vert.

Il y a quelques semaines, Diafra Sakho (7 sélections 2 buts) revenait en équipe nationale après de longues blessures qui l’a écarté du rectangle vert. Titularisé par son sélectionneur Aliou Cissé face au Cap Vert, l’attaquant Sénégalais en a profité pour fêter son retour avec un but qui libérait un peuple, longtemps dans le doute. Et cette satisfaction du devoir accompli, le natif de Guédiawaye est allé le livrer chez nos confrères de canal+, lors de l’émission talent d’Afrique.

« L’entraineur m’a fait jouer. Il m’a fait confiance et m’a permis de jouer 90 minutes alors que cela faisait plus d’un an que je n’avais pas jouer 90 minutes et en plus j’ai pu marquer le premier but. Donc j’ai été content. Honnêtement, sur le moment, je n’ai rien senti de particulier. J’étais ailleurs. J’ai marqué, mais je ne savais pas ce qui se passait autour de moi. C’est quand j’ai vu Cheikhou Kouyaté et les gars me sauter dessus que j’ai vraiment commencé à réaliser. Je dirais que c’est le but le plus important de ma carrière. C’est le plus important », a-t-il déclaré.