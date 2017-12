Tweet on Twitter

XALIMANEWS : La nomination de Seydou Nourou Ba pour présider le dialogue politique à la place d’Aly Ngouille Ndiaye, n’a pas convaincu certains opposants.

Après le Parti démocratique sénégalais (PDS), le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdou Mbaye ne s’est pas privé de donner sa position par rapport à ce choix porté sur l’ancien ambassadeur, rapporte nos confrères de Dakar matin.

«Je connais Seydou Nourou BA fonctionnaire sérieux et diplomate compétent. Par contre je ne lui connais pas de compétence particulière en matière de processus électoral», soutient Abdoul MBAYE. Pour l’ancien Premier ministre, «un arbitre fort. C’est une personne équidistante des parties en présence et capable de peser sur la définition d’un processus électoral clair et transparent ».

Prenant exemple des dernières législatives, Abdoul MBAYE, ajoute que «l’arbitre fort doit également être capable de contester demain un engagement de transparence trahi avec des conséquences pour ceux qui ne l’auront pas respecté».