XALIMANEWS : Le Khalife général des Mourides œuvre pour des retrouvailles entre Me Abdoulaye Wade et son successeur à la tête de l’Etat, Macky Sall. C’est ce qu’a révélé son porte-parole Serigne Bassirou Abdoul Khadre Mbacké, dans un entretien accordé à « L’Observateur».

Au vu de leur appartenance tous les deux à la communauté mouride, le Khalife général de ladite confrérie se devait de militer pour leurs retrouvailles. C’est en substance ce qu’a déclaré le porte-parole du khalife général des Mourides. En effet, de l’avis de Serigne Bassirou Abdou Khadre, c’est dans ce que Serigne Sidy Mokhtar Mbacké les a appelés à taire leurs divergences pour l’intérêt du Sénégal.

«L’aspect politique ne me préoccupe guère dans cette affaire, mais c’est la paix qui n’a pas de prix, qui reste ma préoccupation primordiale. C’est aussi la préoccupation du Khalife général des Mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké. Il a à chaque occasion insisté sur ces retrouvailles entre Me Wade et le Président Sall», a indiqué Serigne Bassirou Abdou Khadre.

Et de poursuivre : «Je suis témoin du jour où il a invité Me Abdoulaye Wade à œuvrer dans le sens de retrouver Macky Sall, comme d’ailleurs il l’a fait avec le Président Macky Sall. Le reste, nous le laissons entre les mains de Dieu».

Quant au dialogue politique auquel a appelé le Président Sall, Serigne Bassirou préfère ne pas s’y appesantir, affirmant qu’il appartenait aux deux parties de s’y pencher. Mais pour sa part, il indique que «le dialogue reste fondamental. Il revient donc aux forces impliquées de fonder ce dialogue sur la vérité, en privilégiant tout de même l’intérêt général».