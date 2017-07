XALIMMANEWS-Le Collectif des organisations de la société civile sur les élections (Cosce) et la Plateforme des acteurs de la société civile sur les élections(Pacte) sont inquiets de la situation politique nationale marquée par une rupture du dialogue qui favorise la violence dans la campagne électorale.

De l’avis des organisations, cela influe négativement sur l’atmosphère ambiante par une montée de la violence notée dans le déroulement de la campagne électorale.

Dans un communiqué, les leaders de ces organisations par le voix du Pr Babacar Gueye, et Abdou Mazide Ndiaye informent avoir décider de conjuguer leurs moyens pour entamer une médiation impliquant les états-majors des coalitions de l’opposition et du pouvoir afin de les amener à renouer le fil du dialogue et restaurer la sérénité prête à garantir un bon déroulement du scrutin sur l’ ensemble du territoire et à l’extérieur.