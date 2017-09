XALIMANEWS-Suite à l’appel du Président Macky Sall en marge de la prière de la Tabaski, la réponse du Parti démocratique sénégalais ne s’est pas fait attendre.

Dans un communiqué, Oumar Sarr, Coordonnateur et Secrétaire général national adjoint du parti a fait savoir qu’ils sont ouverts au dialogue non sans évoquer les conditions d’éventuelles retrouvailles. Des concertations que lui et ses compagnons ont toujours voulues et exigées. Pour Oumar Sarr, c’est plutôt Macky Sall qui a toujours eu “une sourde oreille” vis à vis des préoccupations de l’opposition et de la classe politique en général.

Cet appel au dialogue, d’après le coordonateur du PDS, vient à point nommé puisque lui et ses camarades ont beaucoup de points à soulever. “Notre parti rappelle également que depuis plus de cinq années, l’opposition qui a récusé l’actuel ministre de l’intérieur, ne cesse d’exiger la nomination d’une personnalité neutre et de consensus au ministère en charge des élections. Le sabotage lors du dernier scrutin législatif, sous-tendu par une volonté manifeste d’écarter plus de deux millions de citoyens pour s’assurer une improbable victoire constitue la preuve manifeste qu’il n’est pas possible d’être juge et partie et qu’il est impératif de désigner une personnalité consensuelle au ministère de l’intérieur”, note t-on dans le communqué.

Et de poursuivre : “Il n’est pas possible d’instaurer la confiance et se concerter sur les questions essentielles de notre démocratie sans au préalable :

1. Ré-instaurer le consensus de toute la classe politique sur le processus démocratique ;

2. Procéder à audit indépendant du fichier électoral sous supervision de l’Union Africaine, des Etats Unis et de l’Union Européenne de sorte que tous les sénégalais qui le désirent soient inscrits sur les listes électorales et entrent en possession de leurs cartes d’électeurs contenant des énonciations exactes ;

3. Mettre en place d’un vrai organe indépendant de supervision et contrôle du processus électoral en lieue et place de la CENA qui a perdu toute crédibilité et qui est devenue un simple supplétif du gouvernement ;

4. Avoir un conseil constitutionnel capable de neutralité et dont au moins un ou deux membres seront désignés par le chef de l’opposition ;

5. Désigner à la tête de la Cour suprême des magistrats neutre, indépendante et d’une moralité irréprochable et qui ne sont pas le bras armé de l’instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique de Macky Sall”.

Par ailleurs, Oumar Sarr de dénoncer “Il n’est pas possible d’instaurer la confiance et se concerter lorsque des pans entiers de notre justice sont soumis au pouvoir exécutif en totale violation du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs et lorsque des magistrats controversés, normalement à la retraite (Mamadou Badio Camara ou Henri Grégoire Diop) sont maintenus en activité pour services rendus ou à rendre.

Il n’est pas possible d’instaurer la confiance et se concerter lorsque le gouvernement interdit pratiquement toutes les manifestations de l’opposition, harcèle ceux qui le gênent en les emprisonnant ou les exilant ;

Il n’est pas possible d’instaurer la confiance et se concerter lorsque le président de la république décide de ne pas appliquer la Constitution en refusant de définir le statut de l’opposition, ses droits ainsi que ceux de celui qui en est le chef”.