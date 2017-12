XALIMANEWS : C’est officiel ! L’Ambassadeur à la retraite est à la tête du Cadre de concertation sur le processus électoral. Seydou Nourou BA a été installé ce mardi matin. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur et des partis prenantes au dialogue politique.

A l’occasion, Aly Ngouille Ndiaye a tenu à préciser que « c’est homme de consensus » qui a été « choisi » non sans affirmer que « le délai est court alors que beaucoup reste à faire ». Mais, l’essentiel, selon ces propres termes, c’est que le nouveau « Monsieur dialogue » parvienne à trouver un consensus pour des élections apaisées et dans l’intérêt de tous. Le ministre de l’Intérieur tend ainsi la main à Me Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, Khalifa Sall et Cie à les rejoindre.

De son côté, Seydou Nourou BA a indiqué qu’il compte tout mettre en œuvre pour, de concert avec la classe politique, parachever ce qui a été déjà fait dans le respect des différences…