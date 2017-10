XALIMANEWS : Dans un entretien accordé à l’Equipe, Keita Baldé Diao est revenu sur sa première sélection en équipe nationale du Sénégal (26 mars 2016 contre le Niger). L’ancien joueur de la Lazio (16 sélections avec le Sénégal et 3 buts) explique dans cet entretien vivre des moments émouvant jamais vécu dans sa carrière de jeune footballeur.

« Je voulais attendre, voir ce que me disait mon cœur, avant de choisir une équipe nationale. Ensuite, j’ai senti que ce serait le Sénégal. J’ai parlé à mes parents et j’ai décidé. Depuis, je n’ai pas vécu un seul jour plus émouvant que celui où j’ai débuté en sélection. Toute ma famille était au stade, Ils se sont levés, Ils hurlaient dès l’échauffement. Voir les regards de ma mère, mon père, ma grand-mère, c’était une émotion incroyable », a confié l’international sénégalais.