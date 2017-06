La voie est libre pour Romelu Lukaku! A l’issue du match amical entre l’Espagne et la Colombie, Diego Costa a expliqué qu’il allait quitter Chelsea à cause de sa mauvaise relation avec Antonio Conte.

Pourtant meilleur buteur de Chelsea avec 20 buts en 35 matches cette saison, Diego Costa ne restera pas à Stamford Bridge. L’attaquant espagnol a lâché une petite bombe à l’issue du match amical entre l’Espagne et la Colombie (2-2).

“Conte m’a envoyé un message me disant que je n’entre pas dans ses plans pour Chelsea”, a déclaré l’ancien attaquant de l’Atletico, déçu. “Peut-être que je n’ai pas été assez bon… Mes relations avec le coach ont été mauvaises cette saison. Simplement un message pour me l’annoncer après tout ce que j’ai fait pour le club… C’est une honte mais il est clair que le coach ne compte plus sur moi et qu’il ne veut plus de moi.”

Un boulevard pour Lukaku

Dans un monde idéal, Diego Costa aimerait retourner chez les Colchoneros. Sauf que le club de Yannick Carrasco est interdit de transfert jusqu’en janvier 2018. Pas question d’imaginer rejoindre la capitale espagnole et d’attendre d’être qualifié, comme avaient pu le faire Arda Turan et Aleix Vidal à Barcelone.

“Cinq mois sans jouer ? Je ne sais pas, c’est compliqué mais les gens savent que j’aime énormément l’Atlético et que j’aimerais vivre de nouveau à Madrid. Ce serait sympa de revenir mais il est difficile de rester quatre ou cinq mois sans jouer. Il y aura une Coupe du monde et plein d’éléments à prendre en compte. J’ai besoin de jouer, c’est tout.”

Alors qu’il avait entretenu le flou sur son avenir jusqu’à présent, il ne fait désormais aucun doute que Diego Costa ne portera plus le maillot de Chelsea la saison prochaine. Ce qui laisse désormais un boulevard à Romelu Lukaku pour y signer. Le feuilleton sur l’avenir du Diable Rouge vient-il de connaître un énorme coup d’accélérateur?

