Chelsea et l’Atletico Madrid ont accord de principe pour le transfert de l’attaquant espagnol. En raison de l’interdiction de transfert infligée aux Colchoneros, Diego Costa ne pourra toutefois fouler la pelouse du Wanda Metropolitano qu’en janvier 2018. Le club débourse environ 55 millions aux Blues pour rapatrier son ancien buteur.

L’attaquant espagnol, d’origine brésilienne de 28 ans (16 sélections, 6 buts) retrouve ainsi un club où il a évolué de 2010 à 2014, avec un intermède d’une saison en prêt à Valladolid (2009-10) et six mois à Rayo Vallecano (2012). Il a connu la consécration à l’Atletico en devenant champion en 2014 et en jouant, cette année-là, la finale de la Ligue des champions. Il a marqué 43 buts en 94 rencontres de Liga et 64 et 135 matchs toutes compétitions confondues avec les Colchoneros. Ces performances allaient lui valoir son transfert à Chelsea le 1er juillet 2014 contre 35 millions d’euros.

Les médias espagnols évoquent la somme de 55 millions d’euros (+10 de bonus) pour le transfert.

Costa, qui devait encore deux ans de contrat à Chelsea, était en conflit avec son entraîneur, Antonio Conte, depuis juin dernier lorsque celui-ci lui avait fait savoir dans un message qu’il ne faisait “plus partie de ses plans”.

L’attaquant, réputé pour sa hargne et son jeu rugueux, n’avait jamais caché son souhait de retourner à l’Atletico Madrid, club où évolue le Diable Rouge Yannick Ferreira Carrasco.

Principio de acuerdo con el @ChelseaFC_Sp para el traspaso de @DiegoCosta https://t.co/evybRBQWYY — Atlético de Madrid (@Atleti) September 21, 2017