XALIMA NEWS – Nadège et Liliane ont été enfin fixées sur leur sort. L’ex épouse de Djily création et son amie, ont été condamné par le tribunal de Grande Instance de Dakar, à 2 ans d’emprisonnement dont un mois ferme.

Pour rappel, les deux amies étaient poursuivies pour avoir diffusé sur la toile des images et des vidéos à caractère pornographique appartenant à Lika Dioum. Et cette dernière est présentée comme étant l’amie de Nadège et maîtresse de son ex-époux.

Après une plainte déposée contre les deux amies à la Division d’investigations criminelles (Dic) par l’ex-mannequin et mère d’un enfant de 4 ans, Nadège et Liliane ont été arrêté et placé sous mandat de dépôt depuis le 16 mai dernier.