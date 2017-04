Tweet on Twitter

Timorée au départ, elle s’est débridée au fur et à mesure que les leaders d’opinion se succèdent au micro. La foule scande des slogans hostiles au pouvoir de Macky Sall. La place de la Nation, noire de monde mais aussi avec la couleur du jour n’a de cesse de réclamer la libération de Khalifa Sall. Les militants et sympathisants du maire de Dakar, de Bamba Fall et compagnie ont été un renfort de taille pour Yen a marre. Ainsi, ils n’ont de cesser crier la libération de leurs leaders.



pressafrik.com