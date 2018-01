Nos compatriotes ont suivi avec un grand intérêt l’adresse à la Nation de Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République du Sénégal à l’occasion des vœux de nouvel an.

La profondeur textuelle du message présidentiel a tenu la promesse des fleurs.

Solidarité, générosité, audace, détermination et aspiration à un lendemain meilleur pour le Sénégal et pour ses fils. Tels sont les maîtres-mots qui guident l’action du Président Macky SALL déclinée et expliquée dans le Discours de nouvel an.

Par ailleurs, l’année 2017 aura surtout été marquée par la poursuite de la mise en œuvre de la vision programmatique du Président de la République Macky SALL, dans les secteurs vitaux et porteurs de croissance.

Ainsi, à la lumière des gestes posés par le Chef de l’État et son Gouvernement, il est loisible de constater que les politiques publiques jusqu’ici adoptées, ont impacté positivement le vécu des Sénégalais et ce, dans tous les domaines de la vie économique et sociale. En atteste le bilan dressé en ce qui concerne le PUDC, le PROMOVILLES, le PUMA. Ces différents programmes mis en place grâce à la vision généreuse du Président de la République ont réduit le gap économique entre les zones urbaines et rurales, en sus de créer une économie viable et durable à l’échelle communautaire.

A cet effet, le Président de la république a pris la décision d’augmenter, en 2018, le budget du PUDC et du PROMOVILLES en le portant respectivement à 300 milliards sur quatre ans et à 175 milliards.

De plus l’option résolue du Président de la République de promouvoir la bonne gouvernance dans un contexte de découverte de pétrole et de gaz a été consacrée par la mise en place de COS-PETROGAZ pour veiller à la bonne utilisation des ressources au profit des Sénégalais et des générations futures.

Enfin l’année 2017 a fini par convaincre les sceptiques de la pertinence des choix politique et économique adossés à une vision prometteuse.

Finalement, nous aurons noté un discours de mobilisation autour de l’accélération de la croissance, un discours rassurant et rassembleur.

Au regard des réalisations déjà effectives et celles préconisées en 2018, le peuple constate avec enthousiasme que le réalisme a pris le pas et le Sénégal se métamorphose comme le chef de l’État l’avait promis.

Aussi, convaincu que l’option d’un développement inclusif pour « un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous », doit prendre en compte tous les fils du pays, le Président Macky SALL en appelle à un sursaut national patriotique. C’est tout le sens à donner à sa volonté réitérée de n’exclure personne dans la bonne marche du pays. En atteste son vibrant appel au MFDC et aux acteurs politiques afin que nous restions attachés, quoi qu’il arrive, au dialogue constructif et au compromis, dans le traitement des questions qui nous engagent tous.

En définitive, nous jugeons le discours de nouvel an du Président Macky SALL à l’aune de l’histoire des faits politiques qui veut que chaque époque ait ses leaders, ses pionniers et ses visionnaires. Pour le Sénégal, le Président Macky Sall fait partie de cette classe de visionnaires qui rassurent.

Hady TRAORE

Coordonnateur Fédérateur de la DSE APR CANADA