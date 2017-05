La célèbre Nadege apprend à ses dépends que publier des images d’autrui sans consentement mène en prison. L’ex femme de Djily Création et son amie Lyliane ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt pour avoir publié des photos d’autrui.

Les deux amies sont au cœur d’un scandale de photos obscènes partagées sur Whatsapp et Facebook. Dans cette affaire, Nadège et son amie sont accusées d’avoir publiées des photos obscènes de Lika Dioum, amie de Nadège et soupçonnée d’être la maîtresse de son ex époux.

Nadège et son amie sont dans de sales draps car elles ont été placées sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt Camp pénal pour femmes.

XALIMA, La Rédaction