Avec l’Allemagne et l’Angleterre, dix pays sont désormais qualifiés pour la Coupe du monde 2018.

L’Allemagne et l’Angleterre ont validé jeudi leur qualification pour le Mondial 2018. Ils retrouveront en Russie les huit autres pays déjà qualifiés : la Russie (organisateur), le Brésil, le Mexique, l’Iran, le Japon, la Corée du Sud, l’Arabie saoudite et la Belgique.

