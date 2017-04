Dans un entretien avec le journal l’observateur, Doudou Kâ, administrateur Général du fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) revient sur les financements consentis par le FONGIP qui vient de boucler trois ans d’activités, le 27 dernier. « En 3 ans, nous avons accompagné pour plus de 35 milliards Fcfa de financement à travers le Sénégal. Nous avons touché 41 des 45 départements du pays. L’objectif, c’est avant fin 2017, de toucher la totalité des départements du Sénégal. Nous avons accompagné les pôles prioritaires du Pse et aujourd’hui, le secteur de l’agriculture et de l’agro business qui représente 51% de nos engagements. Le deuxième secteur, c’est le textile et le troisième , le tourisme qui commence à prendre une bonne partie de nos investissements », a déclaré Doudou Kâ.

