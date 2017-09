Chers amis,

Je présente mes condoléances les plus attristées au peuple sénégalais et à toute la Oummah islamique, à l’occasion du rappel à Dieu de notre regretté Khalife Serigne Abdoul Aziz Sy.

Notre « Junior » de très haut calibre est parti !

Nous perdons un père, un guide, un conseiller, un régulateur social. Nous avons apprécié sa science souvent teintée d’un brin d’humour, dans un but pédagogique. Nous avons apprécié sa solennité dans les moments graves de notre vie politique et sociale. Nous avons apprécié sa forte capacité de résilience et à être le paravent de toutes les communautés confrériques, sans faiblesse aucune. J’ai pu apprécier, à titre personnel, sa maitrise de l’histoire politique de notre pays. J’en ai amplement bénéficié. Et je lui en sais encore gré.

Mes pensées vont à ses enfants, Moustapha et Safiétou notamment. Que Dieu l’accueille dans le meilleur des paradis !

Bien cordialement.

Abdourahmane