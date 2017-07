Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Dr Malick Diop, Benno Bokk Yaakaar : « Le Sénégal n’appartient pas à un vieux proche des 100 ans. Nous avons besoin de Me Abdoulaye Wade dans un autre champ. Le président de la République a demandé l’avis de la Cour suprême (Sic) sur sa proposition. Disons que si la Cour l’entérine, Me Wade verra son inquiétude résolue. Prenez 5 bulletins. Une fois dans l’isoloir, prenez le bulletin de BBY, mettez-le dans une enveloppe et ne la collez pas. Les autres, jetez les dans la corbeille. Puis mettez le bulletin de BBY dans l’urne ».