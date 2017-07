Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Un drame est survenu, ce samedi, lors de la finale entre le Stade de Mbour et l’Us Ouakam. Un mouvement de foule aurait conduit au pire, selon les témoins. Bilan : au moins 9 morts et une dizaine de blessés graves selon les premières estimations.

Il s’agit de l’un des plus graves accidents dans le milieu sportif sénégalais Le drame aurait été provoqué suite à des échauffourées entre les supporters des deux équipes finalistes: le stade de Mbour et l’Us Ouakam. D’ailleurs, il semble que la majorité des victimes soient des supporters du Stade de Mbour.

Tout est parti du but du Stade de Mbour lors de la première période des prolongations (2-1). Les supporters ouakamois chargent les stadistes. Sous la pression des bousculades, un pan du mur de la tribune découverte cède. Les supporters, complètement paniqués, se bousculent, se marchent dessus et finissent par envahir la pelouse. Le match est arrêté. Mais le mal est déjà fait. Les ambulances affluent pour secourir les blessés et évacuer les corps. La tristesse se lit sur les visages. La finale qui devait être un moment de fête a viré au drame.