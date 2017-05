Une bougie à l’origine d’un incendie qui a emporté cinq frères et sœurs d’une même famille. Cela suppose qu’il n’y avait pas d’électricité sur place. Qu’est ce qui s’est passé réellement ?

Quand on en parle, en second temps, la famille Diaz, comme de nombreuses familles à Dakar, a une histoire à l’image de l’échelle sociale. Elle a vécu et s’est épanché dans la misère ambiante. Aux Parcelles Assainies U 17, nul n’ignore que la débrouillardise a encore de beaux jours devant lui. Dans le coin, l’eau comme l’électricité peuvent, régulièrement, manquer et pour cette famille, c’est un luxe d’antan, selon les nombreux témoignages de voisins. Une bougie n’est donc pas le seul drame banalisé.

Le drame du jour, c’est plutôt l’absence des parents dont l’un, la mère, serait allé chercher un document administratif à quelques kilomètres de Dakar, plus précisément à Kébémer, pour permettre à sa fille de passer un examen. Ce n’est qu’un sacrifice de plus, pour elle, de s’éloigner de sa progéniture quand elle a le malheur de vivre dans un pays où le système administratif ne fonctionne pas pour autant même après la mise en place de l’Agence de l’Informatique de l’Etat. Ensuite, le sacrifice de l’éloignement, pour cette mère de famille seule, c’est tous les jours quand elle doit encore disparaitre, pour une raison ou pour une autre, afin d’apporter à sa progéniture de quoi mettre sous la dent. Et la bourse familiale dans tout cela ? Est-elle réellement passée par là, chez cette mère inconnue des rangs ou n’a t-elle pas juste suffi au point d’installer la bataille de la survie jusqu’aux extrêmes ?

Derrière un système judiciaire qui manque, cruellement, de moyens et d’impartialité, l’absence du père, en détention préventive depuis 5 ans pour trafic de drogue, a longtemps cessé d’être un crime social pour ne pas dire une injustice sociale de premier ordre. La morosité économique n’a jamais permis à ce père, mécanicien de son état, de joindre les deux bouts. Dans cette sphère sociale, d’aucuns reconnaissent que la propagande en faveur de l’informel découle des distorsions des politiques publiques.

Entre temps, toute cette famille du village, désespérée et ayant préféré très tôt fuir la famine de l’intérieur, se retrouve dans cette banlieue de Dakar. Confinée dans une débrouillardise célébrée, il cotoie l’ombre… de la mort auprès de l’oncle alcoolique qui les accueille, malgré lui, reflétant les inégalités sociales dans les grandes banlieues dakaroises.

Et pourtant, ces enfants là étaient heureux…d’aller à l’école, tout juste heureux, selon les témoignages, de vivre en famille, avec leur mère, malgré la promiscuité à plusieurs conséquences sanitaires et morales. Astou, Ma Nabou, presque en fin de cycle secondaire, avaient d’ailleurs toutes les raisons d’être heureuses avec un avenir scolaire de plus en plus défini malgré les couacs du système, au delà des difficultés familiales. Et elles vécurent, en sus, insouciantes comme toutes les filles de leur âge, ignorant tout et rêvant d’un lendemain meilleur. Mais elles ne pouvaient pas deviner…

Les cinq frères et soeurs Diaz, victimes à plusieurs niveaux, ne font plus que le souvenir triste d’une réalité quotidienne, celle dans laquelle s’accomodent de nombreuses familles à Dakar et à l’intérieur du Sénégal. Une situation qui vire à un tissu social de plus à plus dégrandant, pour un avenir économique incertain… Pour certains acteurs sociaux, c’est l’heure de penser sérieusement à la protection civile, derrière le départ tragique d’une jeunesse, pour le moins, prometteuse à quelque niveau!

